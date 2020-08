Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Israël dit avoir abattu un drone sur le plateau du Golan Reuters • 07/08/2020 à 13:57









JERUSALEM, 7 août (Reuters) - L'armée israélienne a annoncé vendredi avoir abattu dans la nuit un drone entré dans l'espace aérien du pays près du mont Hermon, sur le plateau du Golan, une région stratégique à la frontière avec la Syrie. Aucun détail n'a été rendu public, l'armée précisant simplement que l'incident n'était pas lié au déclenchement des sirènes d'alarme quelques heures plus tard, dû à une fausse alerte à l'infiltration d'un drone. Les dernières semaines ont été marquées par une nouvelle montée de la tension entre Israël et le Hezbollah libanais. Israël contrôle la majeure partie du plateau du Golan depuis la guerre des Six Jours de 1967. (Ari Rabinovitch, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.