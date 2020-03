Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Israël-Colère des partisans de Gantz après une alliance avec Netanyahu Reuters • 27/03/2020 à 11:20









TEL AVIV, 27 mars (Reuters) - Israël semblait se diriger vendredi vers un gouvernement d'union au lendemain de l'élection à la présidence du Parlement de Benny Gantz, le chef de file de l'opposition, un coup de tonnerre pour ses électeurs qui espéraient mettre fin au mandat du Premier ministre Benjamin Netanyahu, au pouvoir depuis 2009. Benny Gantz a été élu président de la Knesset jeudi avec le soutien du Likoud, la formation de Benjamin Netanyahu et des partis alliés , déclenchant la fureur de nombre de ses propres partenaires qui redoutent désormais une alliance entre les deux hommes alors que le Premier ministre doit être jugé pour corruption, des accusations qu'il rejette. L'ancien chef de l'armée a justifié cette alliance de circonstance par la pandémie de coronavirus en cours, qui fait à ce stade plus 3.000 contaminations et une dizaine de morts dans le pays. La décision de Benny Gantz, chef du parti centriste "Bleu et Blanc", a fait voler en éclats une formation créée il y a tout juste 13 mois pour renverser Benjamin Netanyahu, 70 ans. Elle a également déclenché la colère des militants qui ont soutenu le parti lors des trois dernières élections, certains accusant Benny Gantz d'avoir cédé à Benjamin Netanyahu. (Rami Ayyub; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

