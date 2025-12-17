Israël approuve un accord sur le gaz naturel avec l'Égypte, selon Benjamin Netanyahu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des déclarations de Chevron et de NewMed aux paragraphes 6-8)

Israël a approuvé un accord qui fournira du gaz naturel à l'Égypte, a déclaré mercredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, décrivant cet accord comme le plus important jamais conclu par le pays dans le domaine du gaz. Israël a signé l'accord d'exportation en août avec Chevron et ses partenaires, NewMed NWMDp.TA et Ratio, pour fournir jusqu'à 35 milliards de dollars de gaz à l'Égypte à partir du champ de gaz naturel Leviathan.

"J'ai approuvé aujourd'hui le plus gros contrat gazier de l'histoire d'Israël. L'accord porte sur 112 milliards de shekels (34,67 milliards de dollars)", a déclaré Benjamin Netanyahu dans un communiqué télévisé.

Il a ajouté que l'accord, qui avait été retardé en raison de certaines questions en suspens, contribuerait à garantir la stabilité dans la région. Il devrait atténuer la crise énergétique en Égypte, qui a dépensé des milliards de dollars pour importer du gaz naturel liquéfié depuis que ses propres réserves ne suffisent plus à répondre à la demande.

Un porte-parole de Chevron a déclaré que la société se félicitait de la décision d'Israël de délivrer un permis d'exportation de gaz naturel du réservoir Leviathan vers l'Égypte. En novembre, Chevron avait déclaré qu'elle était sur le point de prendre une décision finale d'investissement pour l'extension du champ gazier de Leviathan au large de la côte méditerranéenne d'Israël, mais qu'elle attendait un permis israélien pour exporter le gaz vers l'Égypte.

Selon l'accord, Leviathan, qui possède des réserves de quelque 600 milliards de mètres cubes, vendra environ 130 milliards de mètres cubes de gaz à l'Égypte jusqu'en 2040 ou jusqu'à ce que toutes les valeurs contractuelles soient remplies, a déclaré NewMed dans un communiqué.

La production de l'Égypte a commencé à décliner en 2022, ce qui l'a obligée à abandonner ses ambitions de devenir une plaque tournante de l'approvisionnement régional. Elle s'est de plus en plus tournée vers Israël pour combler le déficit.