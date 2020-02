Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ispen-Résultat net consolidé des activités de €563 mlns en 2019 Reuters • 13/02/2020 à 07:34









13 février (Reuters) - Ipsen SA IPN.PA : * IPSEN ANNONCE POUR 2019 UNE CROISSANCE DES VENTES DU GROUPE DE 15,8% * IPSEN ANNONCE POUR 2019 UNE MARGE OPÉRATIONNELLE DES ACTIVITÉS À 30,4% DES VENTES (+0,7 POINT) * IPSEN ANNONCE POUR 2019 UNE RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ DES ACTIVITÉS DE €563 MLNS (+14.6% PAR RAPPORT À 2018) * IPSEN PROPOSE UN DIVIDENDE €1,00 PAR ACTION AU TITRE DE L'EXERCICE 2019, EN LIGNE AVEC L'ANNÉE PRÉCÉDENTE * IPSEN VISE POUR 2020 UNE CROISSANCE DES VENTES DU GROUPE SUPÉRIEURE À +6,0% Pour plus de détails, cliquez sur IPN.PA

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris -3.79%