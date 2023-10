ISPD : RESULTATS SEMESTRIELS 2023

Madrid, 11 octobre 2023 – 8h00 - ISPD (ISIN ES0109429037), groupe international de marketing cognitif, présente aujourd’hui ses résultats consolidés du premier semestre 2023, clos au 30 juin 2023.



En millions d'euros S1 2023 S1 2022 Var. %

Chiffre d'affaires consolidé (1) 58,6 45,4 +29%

Chiffre d'affaires net (2) 58,3 45,3 +29%

Chiffre d’affaires net pro forma (3) 72,5 56,9 +27%

Marge brute 23,6 22,2 +6%

Taux de marge brute (% du CA net pro forma) 33% 39% -

Frais de personnel (17,3) (16,9) +3%

Autres charges d'exploitation (4,6) (2,9) +58%

EBE (3) 1,7 2,4 -30%

Dotation aux amortissements et dépréciations (1,1) (1,1) 0%

Résultat d’Exploitation 0,6 1,3 -54%

Résultat financier (0,5) (0,1) -

Résultat consolidé avant impôts 0,1 1,1 -

Charges d’impôts 0,7 0,0 -

Résultat net consolidé (0,6) 1,1 -



(1) Hors ventes intra-groupe : 5,2 M€ (3,77 M€ au S1 2022)

(2) Chiffre d'affaires moins remises sur ventes publicitaires

(3) CA pro forma 2023 et 2022 calculé en réintégrant les ventes d’espace publicitaire au Mexique, facturées aux clients directement par les éditeurs depuis le 2e semestre 2021 dans le cadre de la nouvelle loi sur la transparence publicitaire. Ce changement n’impacte plus la comparaison du CA consolidé 2022/2023 : ISPD continue de publier cet indicateur pour faciliter la comparaison entre les différentes zones.