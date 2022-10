ISPD : RESULTATS SEMESTRIELS 2022

• Croissance de 26% du chiffre d’affaires

• Hausse de 10% de la marge brute

• Structuration des équipes pour accompagner la croissance

• Accroissement de l’activité attendu au 2e semestre



Madrid, 13 octobre 2022 – 8h00 - ISPD (ISIN ES0109429037), groupe international de marketing cognitif, présente aujourd’hui ses résultats consolidés du premier semestre 2022, clos au 30 juin 2022.



« Porté par la diversité de ses offres et sa solidité financière, ISPD confirme avec la dynamique de ce premier semestre la réussite des investissements réalisés au cours des exercices précédents et notamment l'intégration de Rebold réalisée il y a 2 ans. Nous avons mis en place les mesures et changements nécessaires afin d'adapter notre offre aux besoins du marché européen. Malgré les incertitudes conjoncturelles actuelle le Groupe reste confiant dans la poursuite de sa croissance. » déclare Andrea Monge, CEO d’ISPD.