ISPD : RESULTATS ANNUELS 2022

Madrid, 27 avril 2023 – 8h00 - ISPD (ISIN ES0109429037), groupe international de marketing cognitif, présente aujourd’hui ses résultats consolidés de l’exercice 2022, clos au 31 décembre 2022.

En millions d'euros 2022 2021 Var. % Chiffre d'affaires consolidé 106,4 106,2 - Chiffre d'affaires net (1) 105,9 105,7 - Chiffre d’affaires net pro forma (2) 142,2 121,7 +17% Marge brute 50,2 46,3 +8% Taux de marge brute (% du CA net pro forma) 35% 38% Frais de personnel (36,5) (28,1) Autres charges d'exploitation (6,8) (12,0) EBE (3) 6,8 6,3 +8% Dotation aux amortissements et dépréciations (1,2) (1,2) Résultat d’Exploitation 5,6 5,1 +10% Résultat financier 0,0 0,6 Résultat consolidé avant impôts 5,6 5,7 Charges d’impôts (1,2) (0,3) Résultat net consolidé 4,4 5,4 - (1) Chiffre d'affaires moins remises sur ventes publicitaires (2) CA pro forma calculés en réintégrant les ventes d’espace publicitaire au Mexique 2022 (36,3 M€) et 2021 (16,0 M€) facturées aux clients directement par les éditeurs depuis le 2e semestre 2021 dans le cadre de la nouvelle loi sur la transparence publicitaire (3) EBE : résultat opérationnel courant retraité des dotations aux provisions et amortissements nets des reprises

« Dans un marché mondial de la publicité perturbé par les tensions économiques et géopolitique, ISPD affiche en 2022 une croissance à 2 chiffres et des résultats en hausse.