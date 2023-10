ISPD renforce sa présence en Italie via l’acquisition de Rocket PPC

Madrid, 18 octobre 2023 – 8h30 - ISPD (ISIN ES0109429037), groupe international de marketing cognitif, annonce ce jour l’acquisition de l’agence Rocket PPC, spécialisée dans le marketing de performance.



Fondée par Gabriele Contilli et Pasquale Altamura, Rocket PPC travaille pour une trentaine de marques dans des secteurs variés et regroupe une vingtaine de collaborateurs experts en marketing digital. L’agence prévoit de gérer pour ses clients environ 10 M€ de budget media en 2023 (soit 1,6 M€ de chiffre d’affaires), pour une marge d’EBITDA de près de 20%.



« L’acquisition de Rocket PPC renforce notre présence sur le marché italien avec un beau portefeuille de clients, une gamme de solutions efficaces et des managers expérimentés. Leur expertise en media management sont très complémentaires de celles du Groupe et vont nous permettre d’accélérer le développement de nos activités de Digital Media Trading au niveau international. Je souhaite la bienvenue aux équipes de Rocket PPC au sein du Groupe ISPD. » déclare Andrea Monge, CEO d’ISPD.



ISPD acquiert ce jour 51% du capital de Rocket PPC, le paiement des 49% restant étant indexé sur l’EBITDA généré au cours des 3 prochaines années. Les deux fondateurs dirigeront l’ensemble des activités italiennes du Groupe, sous l’autorité du CEO Alessandro Volpi et d’un conseil d’administration contrôlé majoritairement par ISPD.







Prochaine publication : chiffre d’affaires annuel 2023, le 12 mars 2024 (avant bourse)