ISPD : Andrea Monge prend la direction générale de la filiale US, Fernando Rodés lui succède à la direction générale Groupe

Andrea Monge prend la direction générale de la filiale US,

Fernando Rodés lui succède à la direction générale Groupe



Madrid, 18 décembre 2024 – 17h45 - ISPD (ISIN ES0109429037), groupe international de marketing cognitif, annonce la nomination d’Andrea Monge, qui était CEO du Groupe depuis octobre 2019, en tant que CEO de la filiale américaine Digilant pour dédier tout son talent de leadership aux activités de la zone US qui est d’une importance majeure pour le Groupe. Elle reste membre du Conseil d’administration.



Fernando Rodés lui succède en tant que Directeur général (CEO) du Groupe à compter du 16 décembre 2024. Il conserve sa fonction de Président exécutif et devient donc Président Directeur Général.



« Le marché US est un marché clé pour le Groupe : les opportunités sont immenses et les défis à relever y sont nombreux. Nous avons donc demandé à Andrea, qui est basée à New York, de concentrer son leadership sur les activités aux USA. Ses efforts commencent déjà à porter leurs fruits et je reprends la fonction de Directeur général Groupe pour lui permettre de se consacrer entièrement au développement et à la gestion de Digilant. » déclare Fernando Rodés, Président Directeur Général d’ISPD.