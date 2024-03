ISPD affiche une nouvelle croissance à 2 chiffres avec un chiffre d’affaires pro forma 2023 en hausse de 17%

Madrid, 14 mars 2024 – 8h00 - ISPD (ISIN ES0109429037), groupe international de marketing cognitif, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel 2023, pour l’exercice clos au 31 décembre 2023.



(En millions d'euros) 2023 2022 Variation

Chiffre d'affaires consolidé (1) 140,6 106,4 +32%

Chiffre d'affaires net (2) 140,0 105,9 +32%

Chiffre d’affaires net pro forma (3) 166,2 142,2 +17%

Chiffre d’affaires pro forma par segment

Publishing 5,7 7,5 -24%

Technologie et Services Marketing 15,5 14,9 +4%

Digital Media Trading 162,1 138,5 +17%

(1) Hors ventes intra-groupe : 16,5 M€ en 2023 (18,3 M€ en 2022)

(2) Chiffre d'affaires moins remises sur ventes publicitaires

(3) CA pro forma calculé en réintégrant les ventes d’espace publicitaire au Mexique, facturées aux clients directement par les éditeurs depuis le 2e semestre 2021, dans le cadre de la loi sur la transparence publicitaire, désormais amendée. ISPD Mexico refacture désormais à ses client les ventes d’espace publicitaire depuis octobre 2023.



« La surperformance continue d’ISPD par rapport au marché mondial de la publicité digitale illustre la pertinence de nos solutions pour les annonceurs, qui sont de plus en plus nombreux à prioriser la relation directe avec leurs clients grâce à la data. Nous bénéficions également d’une empreinte géographique forte sur les marchés les plus dynamiques : USA et Amérique Latine. » déclare Andrea Monge, CEO d’ISPD.