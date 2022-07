ISPD : activité en hausse de 26% (pro forma) au 1er semestre

« La magnifique trajectoire de ce premier semestre confirme une fois de plus le succès de l'intégration de Rebold réalisée il y a 2 ans, avec une croissance organique de nos revenus de 68% sur 2 ans. Nous avons mis en place les mesures et changements nécessaires afin d'adapter notre offre aux besoins du marché européen. Parmi ces changements, citons le rafraîchissement de notre agence Rebold et une offre simplifiée pour nos clients. » déclare Andrea Monge, CEO d’ISPD.



Faits marquants du semestre



• Un chiffre d'affaires net consolidé de 45,3 millions d'euros et de 56,9 millions d'euros sur une base pro forma, soit une croissance de 26% par rapport au 1er semestre 2021.

• Répartition du chiffre d'affaires par marché : USA 49% (43% au S1 2021), Amérique latine 31% (29% au S1 2021), Europe 20% (28% au S1 2021). La répartition 80/20 entre la zone Amériques et l’Europe reste identique à celle de l’exercice 2021, ce qui traduit une reprise des activités en Europe par rapport au 2e semestre de l’an passé.

• Une croissance de l’activité portée, comme en 2021, par les services de Digital Media Trading (+35% à 57,1 M€ en pro forma).

• Retrait modéré des divisions Publishing (-6% à 2,9 M€) et Technologie et Services Marketing (-10% à 6,2 M€), qui se stabilisent avec la reprise des activités en Europe.