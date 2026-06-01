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Isatis Capital : entrée de Laurent Baudino au directoire
information fournie par AOF 01/06/2026 à 10:08

(Zonebourse.com) - Isatis Capital, acteur du capital-investissement spécialisé dans le LBO primaire, fait évoluer sa gouvernance avec l'entrée de Laurent Baudino au directoire. La société de gestion réorganise son capital autour de lui avec le soutien des équipes, dont plusieurs membres ont été associés à l'opération.

Laurent Baudino a participé à la création d'Isatis Capital en 2013 et s'est engagé à chaque étape de son développement. Il a mené avec succès de nombreuses opérations d'investissement et bénéficie de la confiance des associés historiques.

En outre, depuis son arrivée en 2021, Louis Deforges (qui a activement contribué au développement de la gamme de fonds et de la clientèle d'Isatis Capital) est nommé directeur du développement et succède ainsi à Eric Boutchnei, cofondateur d'Isatis Capital, qui poursuivra son engagement au sein du conseil de surveillance.

Brice Lionnet conserve son titre de président du directoire et continuera d'accompagner l'équipe de professionnels d'Isatis Capital.

Lancement d'un nouveau fonds

Cette nouvelle gouvernance s'accompagne d'un projet ambitieux de développement. La société de gestion prépare le lancement de nouveaux véhicules d'investissement destinés à élargir son offre et à répondre aux attentes d'une clientèle de plus en plus diversifiée. Le lancement de son nouveau fonds institutionnel, Isatis Souveraineté PME, dédié aux enjeux de souveraineté économique, incarne la première étape de ce projet. Pour soutenir ces objectifs de croissance, Isatis Capital accélère le recrutement de nouveaux talents.

Fondée en 2013 par d'anciens professionnels de BNP Paribas Private Equity, Isatis Capital a connu une croissance continue et gère aujourd'hui plus de 400 millions d'euros d'actifs. En 13 ans, la société a réalisé plus de 70 investissements en capital-développement et LBO aux côtés de dirigeants de PME françaises positionnées sur des secteurs stratégiques. Sur les 43 cessions réalisées, la société de gestion affiche un multiple de 2,3x et un TRI de 24% - un track record construit dans la durée, autour d'un processus d'investissement rigoureux, fondé sur l'excellence opérationnelle des équipes et une relation de proximité avec les dirigeants.

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