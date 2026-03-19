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ISAI annonce deux promotions
information fournie par AOF 19/03/2026 à 09:46

(AOF) - ISAI, l'un des fonds d'investissement pionniers de la French Tech, annonce deux promotions. Aude Lapillonne et Pierre Dumas sont promus Partners au sein de l'équipe Expansion.

Agée de 37 ans, Aude Lapillonne capitalise sur plus de 13 ans d'expérience à la croisée du conseil en stratégie, de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Elle a rejoint ISAI Expansion ( growth & buyout ) en 2022 en tant que directrice d'investissement.

Diplômée de l'ESCP Europe, Aude a débuté sa carrière chez Oliver Wyman, où elle a conduit de nombreuses missions de stratégie dans des secteurs variés, ainsi que des due diligences stratégiques et opérationnelles pour des fonds d'investissement. Elle se lance ensuite dans l'entrepreneuriat avec Sutter Mills, société de services spécialisée dans la tech et la data, dont la forte croissance aboutit à une cession à Accenture après 4 ans d'activité. Elle y prend alors la responsabilité d'une practice sectorielle en Europe.

Chez ISAI Expansion, Aude est impliquée dans les investissements HomeExchange et Staffmatch.

Agé de 33 ans et fort de plus de 10 ans d'expérience professionnelle, Pierre Dumas a rejoint ISAI Expansion en 2021 en tant que directeur d'investissement.

Diplômé de l'emlyon business school et du Magistère Finance de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il a auparavant travaillé pendant plusieurs années chez Argos Wityu, où il a été impliqué dans plusieurs opérations, dont l'acquisition de Revima et sa cession à Ardian Buyout, l'investissement majoritaire dans Coexya, ou encore la cession du groupe Spengler Holtex.

Chez ISAI Expansion, il a notamment contribué aux investissements dans Hubvisory, DriiveMe et, plus récemment, Fleet, ainsi qu'aux cessions d'Invoke Software à Regnology et de Pandat Finance à Seven2 et Bpifrance.

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