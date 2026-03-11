Irth Capital, soutenu par le Qatar, offre 47 dollars par action pour racheter Papa John's, selon des sources

(Changement de source, ajout de détails)

Le fonds d'investissement Irth Capital, soutenu par le Qatar, a proposé ce mois-ci de payer 47 dollars par action pour acheter Papa John's International, dans une deuxième tentative après avoir essayé d'acheter la chaîne de pizzerias aux côtés d'Apollo Global Management l'année dernière, ont déclaré deux sources familières avec le dossier.

L'offre valoriserait la société à 1,5 milliard de dollars.

L'Irth détient déjà environ 10 % de la société, dont la moitié sous forme de produits dérivés, a précisé l'une des sources. Il n'y a aucune certitude que Papa John's acceptera l'offre de l'Irth en cours d'examen, et un autre soumissionnaire pourrait se manifester, ont déclaré les deux sources, qui n'ont pas pu s'exprimer publiquement sur les discussions privées.

Le cours de l'action Papa John's PZZA.O a bondi de près de 20 % après que le Wall Street Journal a fait état de l'offre et a clôturé à 38,86 dollars.

Papa John's et l'Irth se sont refusés à tout commentaire.

Le géant du capital-investissement Apollo Global APO.N a retiré son offre de rachat de la chaîne de pizzerias pour 64 dollars par action, comme l'a rapporté Reuters en novembre.

À la suite de ce développement, l'investisseur activiste Irenic Capital Management a pris une participation dans Papa John's, ajoutant à la spéculation croissante sur l'avenir de la chaîne de pizzerias.

Apollo et Irth Capital Management ont présenté une offre conjointe pour la société à un peu plus de 60 dollars par action au début de l'année dernière, avant qu'Apollo ne présente une offre en solo au début du mois d'octobre, a rapporté Reuters précédemment.

Irth ne travaille plus avec Apollo et sa proposition inclut le soutien de Brookfield Asset Management BAM.N , a déclaré l'une des sources.

Irth, créé en 2024 et soutenu par un membre de la famille royale du Qatar, est dirigé par les cofondateurs Sheikh Mohamed bin Abdulla Al-Thani et Matthew Bradshaw.

L'acquisition de Papa John's serait l'une de ses premières grandes transactions.

Papa John's a été créé à Jeffersonville, dans l'Indiana, en 1984 et est entré en bourse en 1993. L'entreprise a tenté une stratégie de redressement après des années de lutte contre la faiblesse de la demande sous la direction de plusieurs directeurs généraux.