Irth Capital nomme l'ancien ambassadeur des États-Unis au Qatar au poste de président et partenaire
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 20:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Timmy Davis, l'ancien ambassadeur américain au Qatar, a rejoint Irth Capital Management en tant que président et partenaire, a annoncé lundi la société de gestion d'actifs alternatifs.

Vétéran de trois décennies de politique étrangère et de diplomatie, M. Davis a été l'envoyé des États-Unis au Qatar, que Washington considère comme un allié solide dans le Golfe, de 2022 à septembre.

En mai, l'armée américaine a accepté un luxueux Boeing 747 du Qatar pour transporter le président américain Donald Trump. L'actuel envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient, Steve Witkoff, a également des liens commerciaux avec le Qatar.

Irth a été cofondée par le cheikh Mohamed bin Abdulla Al Thani, qui a été directeur des Amériques et du développement commercial pour l'Autorité d'investissement du Qatar, et Matthew Bradshaw, qui a fondé Durational Capital Management et a été auparavant gestionnaire de portefeuille au sein du fonds spéculatif Millennium Partners.

L'embauche de M. Davis par Irth s'inscrit dans le prolongement d'une pratique de longue date consistant à confier à de hauts responsables politiques des postes dans la finance, où leur expérience politique et leurs réseaux mondiaux sont considérés comme des atouts stratégiques.

"Sa capacité à diriger dans des environnements complexes nous aidera à déterminer les prix, à naviguer et à investir dans la volatilité", a déclaré M. Bradshaw.

Selon son profil LinkedIn, il s'agirait de la première fonction de M. Davis en dehors du gouvernement américain depuis au moins 1993.

Il a également été conseiller auprès de trois secrétaires d'État américains, a indiqué Irth.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

