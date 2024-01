Irrésistible uranium

Le plus grand producteur d'uranium au monde, "Kazatomprom a maintenant rejoint les autres grands producteurs, Cameco et Orano, en signalant des problèmes de production", explique Jefferies aujourd'hui. Il a indiqué vendredi s'attendre à ce que sa production en 2024 soit ajustée en raison des difficultés liées à la disponibilité de l'acide sulfurique, un matériau essentiel à la production d'uranium.

(AOF) - L’uranium n’en finit plus de progresser. La livre de la matière première servant de combustible aux centrales nucléaires gagne plus de 6% à 104 dollars. L’uranium connaît une forte demande depuis le bond des prix des hydrocarbures à la suite de la guerre en Ukraine. Il est aussi apprécié pour la faiblesse de ses émissions de CO2 lors de son utilisation, mais également par les financiers. Les fonds spécialisés dans cette matière première alimentent la demande. Ces dernières semaines, le prix de l'uranium a été soutenu par les contraintes d'offre.

