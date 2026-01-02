Ironwood Pharma bondit après avoir dépassé ses prévisions de recettes pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments Ironwood Pharmaceuticals IRWD.O augmentent de 20,2 % à 4,05 $ avant la mise sur le marché

** IRWD s'attend à ce que les revenus annuels de 2026 se situent entre 450 millions et 470 millions de dollars, comparativement aux estimations des analystes de 319,4 millions de dollars - selon les données compilées par LSEG

** Les ventes nettes américaines de Linzess, un médicament contre la constipation, devraient se situer entre 1,13 et 1,18 milliard de dollars en 2026, grâce à l'amélioration du prix net et à une croissance à un chiffre de la demande - selon les données compilées par LSEG

** Maintien des prévisions de revenus pour 2025 dans une fourchette de 290 à 310 millions de dollars, contre des estimations de 307,1 millions de dollars

** Au cours des 12 derniers mois, l'action a perdu 23,9 %