Iron Mountain progresse grâce à des prévisions annuelles optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions de la société d'investissement immobilier Iron Mountain IRM.N augmentent d'environ 2 % à 102,14 $ avant le marché ** La société prévoit un chiffre d'affaires 2026 compris entre 7,63 et 7,78 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 7,60 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Elle prévoit un AFFO ajusté compris entre 5,69 et 5,79 dollars par action pour 2026, contre des estimations de 5,73 dollars par action

** Elle a annoncé un chiffre d'affaires de 1,84 milliard de dollars pour le 4ème trimestre, contre des estimations de 1,80 milliard de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'IRM a chuté de 5,6 % au cours des 12 derniers mois