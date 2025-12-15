 Aller au contenu principal
iRobot se place sous la protection du chapitre 11 ; le prêteur va acquérir le fabricant de Roomba
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 01:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

iRobot IRBT.O a déclaré dimanche qu'elle avait entamé une procédure de faillite pré-packagée au titre du chapitre 11 dans le district du Delaware.

Le fabricant de Roomba a déclaré avoir conclu un accord de soutien à la restructuration (RSA) avec un prêteur garanti et son principal fabricant sous contrat Picea, en vue de son acquisition par le biais d'un processus supervisé par le tribunal.

