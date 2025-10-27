IRobot s'effondre après que les prêteurs ont étendu la dérogation au maintien d'un niveau minimum d'actifs

27 octobre - ** Les actions du fabricant d'aspirateurs Roomba iRobot IRBT.O chutent de 33,6% à 3,70 dollars

** La société déclare que certains prêteurs ont prolongé la période de dérogation pour que l'IRBT maintienne un niveau minimum d'actifs de base jusqu'au 1er décembre, alors que la date précédente était le 24 octobre - dépôt auprès de la SEC

** L'accord prolonge également la dérogation à fournir un rapport et une opinion de son auditeur concernant les états financiers annuels pour l'année fiscale 2024 sans réserve quant à sa capacité à rester en activité

** L'IRBT avait émis des doutes sur sa capacité à poursuivre ses activités en mars

** Les actions de l'IRBT ont baissé d'environ 53% depuis le début de l'année