IRobot s'effondre après que les prêteurs ont étendu la dérogation au maintien d'un niveau minimum d'actifs
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 20:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions du fabricant d'aspirateurs Roomba iRobot IRBT.O chutent de 33,6% à 3,70 dollars

** La société déclare que certains prêteurs ont prolongé la période de dérogation pour que l'IRBT maintienne un niveau minimum d'actifs de base jusqu'au 1er décembre, alors que la date précédente était le 24 octobre - dépôt auprès de la SEC

** L'accord prolonge également la dérogation à fournir un rapport et une opinion de son auditeur concernant les états financiers annuels pour l'année fiscale 2024 sans réserve quant à sa capacité à rester en activité

** L'IRBT avait émis des doutes sur sa capacité à poursuivre ses activités en mars

** Les actions de l'IRBT ont baissé d'environ 53% depuis le début de l'année

Valeurs associées

IROBOT
3,6900 USD NASDAQ -33,87%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.



