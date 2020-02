Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Irlande-Résultats très serrés aux législatives, selon les sondages Reuters • 08/02/2020 à 23:18









DUBLIN, 8 février (Reuters) - Les partis irlandais Fine Gael, Sinn Fein et Fianna Fail sortent au coude-à-coude des élections législatives en Irlande, avec un peu plus de 22% des voix chacun, selon des sondages réalisé à la sortie des urnes publiés samedi soir. D'après ces enquêtes, le Fine Gael, parti de centre-droit du Premier ministre Leo Varadkar, arriverait en tête avec 22,4% des voix, devant les nationalistes du Sinn Fein, à 22,3%, et le Fianna Fail, à 22,2%. L'Irlande applique un mode de scrutin à la proportionnelle à vote unique transférable dans laquelle les électeurs peuvent classer par ordre de préférence les candidats en lice. Le dépouillement des bulletins débutera dimanche matin et des résultats partiels sont attendus dans l'après-midi. (Padraic Halpin and Conor Humphries, version française Elizabeth Pineau)

