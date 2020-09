Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Irlande - Le gouvernement à l'isolement, un ministre malade Reuters • 15/09/2020 à 18:50









DUBLIN, 15 septembre (Reuters) - Les travaux du Parlement en Irlande ont été suspendus une semaine et les membres du gouvernement ont été priés de se placer en quarantaine, le ministre de la Santé Stephen Donnelly étant tombé malade, a annoncé mardi le président du Parlement, Seán Ó Fearghaíl. D'après la radiotélévision publique irlandaise RTE, Stephen Donnelly a demandé à subir mardi après-midi un test de dépistage du COVID-19. Ses services n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires. (Conor Humphries version française Bertrand Boucey)

