Irivest Investment Managers voit le jour

(AOF) - Le groupe Iris Finance International annonce la création d’Irivest Investment Managers, issue de la fusion de ses deux filiales Chahine Capital et Dynasty Asset Management, pour former son pôle de gestion collective et gestion privée. Cette opération a été approuvée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) le 31 juillet dernier.

Irivest Investment Managers offre 4 expertises à forte valeur ajoutée.

La première " Gestion Quantitative Momentum Actions " : au travers de la SICAV Chahine Funds (anciennement " Digital Funds SICAV ", sous réserve de l'approbation de la CSSF), les stratégies quantitatives Momentum développées offrent l'une des meilleures performances ajustées du risque de l'industrie. Depuis 1998 et la création de la SICAV, Chahine Capital était le pionnier européen de la gestion quantitative Momentum actions. La SICAV est composée de 5 fonds investis en actions européennes et américaines.

La deuxième " Gestion Obligations Convertibles et Crédit " : au travers de Dynasty SICAV, créée en 2014, la philosophie de gestion se caractérise par une gestion non-benchmarkée, un processus de sélection bottom-up et une approche conservatrice (delta inférieur à 40% pour les portefeuilles d'obligations convertibles, notamment).

La troisième " Management Company Services " : Irivest IM offre un service sur-mesure de Management Company au Luxembourg. La solution de " ManCo Services " s'adresse aux gérants et conseillers en investissement en proposant une gamme complète et modulable de services selon leurs besoins : gestion de portefeuille, contrôle des risques, valorisation, compliance, reporting, dans les formats UCITS et AIF.

La quatrième " Gestion Privée " : Irivest IM offre des services sur-mesure de gestion de portefeuilles ou de conseil en investissement pour la gestion de fortune, grâce à des partenariats avec des acteurs bancaires de premier plan.

La consolidation de Chahine Capital et Dynasty Asset Management permet de positionner Irivest Investment Managers comme un acteur de référence indépendant en gestion d'actifs en Europe, avec des implantations stratégiques à Luxembourg (siège social) et Paris (succursale). La société dispose également de représentations commerciales en Allemagne et en Italie, et de la distribution de ses produits en Suisse par sa société-sœur Compagnie Financière Genevoise 1855.

S'appuyant sur un conseil d'administration de 6 membres (dont deux administrateurs indépendants), la gouvernance de la société est confiée à Michaël Sellam (président du groupe Iris Finance International, en tant que président du conseil d'administration d'Irivest Investment Managers) et Charles Lacroix (directeur général de Chahine Capital depuis 2021 et de Dynasty AM depuis 2025, qui devient administrateur et directeur général d'Irivest Investment Managers).