 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 243,04
+0,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Iridium Communications progresse grâce à l'obtention d'un contrat aux États-Unis
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 13:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** L'action du fournisseur de services de communication Iridium Communications IRDM.O augmente de 5 % à 19,6 dollars avant la mise sur le marché

** La société a été choisie par le ministère des Transports des États-Unis pour le déploiement et l'essai de services complémentaires de positionnement, de navigation et de synchronisation

** Iridium travaille avec TMUS pour lancer des activations sur site à travers les États-Unis, ce qui renforce la résilience du réseau

** Grâce à ce contrat, T-Mobile étendra son installation de récepteurs Iridium de positionnement, de navigation et de synchronisation (PNT) à 90 sites supplémentaires du réseau 5G en direct dans des lieux géographiquement diversifiés

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté d'environ 36 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

IRIDIUM COMM
18,6700 USD NASDAQ +0,48%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank