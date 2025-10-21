Iridium Communications progresse grâce à l'obtention d'un contrat aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** L'action du fournisseur de services de communication Iridium Communications IRDM.O augmente de 5 % à 19,6 dollars avant la mise sur le marché

** La société a été choisie par le ministère des Transports des États-Unis pour le déploiement et l'essai de services complémentaires de positionnement, de navigation et de synchronisation

** Iridium travaille avec TMUS pour lancer des activations sur site à travers les États-Unis, ce qui renforce la résilience du réseau

** Grâce à ce contrat, T-Mobile étendra son installation de récepteurs Iridium de positionnement, de navigation et de synchronisation (PNT) à 90 sites supplémentaires du réseau 5G en direct dans des lieux géographiquement diversifiés

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté d'environ 36 % depuis le début de l'année