iRhythm Technologies chute après la publication par Spruce Point d'un rapport sur la vente à découvert

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** Les actions de la société de technologie médicale iRhythm Technologies IRTC.O chutent de 3 % à 155,76 $

** Spruce Point, un vendeur à découvert, affirme que l'appareil cardiaque Zio AT d'iRhythm présentait de graves défauts susceptibles d'interrompre les alertes en temps réel; la FDA a cité des problèmes de sécurité, et Spruce Point affirme qu'au moins deux décès ont été liés aux conclusions de la FDA

** Des documents judiciaires récemment dévoilés indiquent que le ministère de la Justice enquête pour savoir si les dirigeants d'iRhythm ont dissimulé des problèmes; le gouvernement cherche à obtenir des documents internes sur ce que les dirigeants savaient et quand, dit Spruce Point

** Spruce Point estime que le plan de croissance d'iRhythm, qui consiste à dépister les patients asymptomatiques, a peu de chances de fonctionner et que les produits portables grand public (par exemple, les montres intelligentes) pourraient s'en charger à moindre coût

** Le vendeur à découvert voit de multiples vents contraires financiers et de croissance et estime que l'action pourrait chuter de 40 à 70 %, en notant la baisse de la qualité des revenus, les risques réglementaires et l'augmentation de la concurrence

** iRhythm n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action IRTC a progressé de 72,7 % depuis le début de l'année