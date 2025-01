Irène d’Orgeval prend la tête d’un nouveau pôle chez LBP AM

LBP AM European Private Markets vient de créer un pôle dédié à la structuration et à la gestion de solutions sur les marchés non cotés, qui sera dirigé par Irène d’Orgeval. Appelé Capital Solutions, cet ensemble a comme objectif de « répondre aux besoins des professionnels du wealth management et des investisseurs institutionnels sur un large spectre de profils de risque et d’exigences de durabilité », indique un communiqué.

Ce pôle composé de trois personnes s’appuie sur les savoir-faire des équipes d’investissement, d’analyse ESG et de sélection de fonds de LBP AM. De plus, un recrutement est en cours pour l'étoffer. Il fait partie de LBP AM European Private Markets, la nouvelle marque de la plateforme d’actifs privés européens de la société de gestion de La Banque Postale.

Irène d’Orgeval prend la tête de cette structure après avoir rejoint la plateforme d’actifs privés de LBP AM en juillet 2023. La dirigeante évolue au sein du groupe LBP AM depuis de nombreuses années. Elle était directrice générale d’AMlab, incubateur de sociétés de gestion de portefeuille qui avait été co-créé en 2008 par OFI AM et LBP AM avant d’être racheté par LBP AM puis de disparaître en 2013. En 2012, elle participe à la création de la direction de la gestion dette privée de LBP AM et en a été le COO jusqu’en 2018, avant de rejoindre Tocqueville Finance en tant que secrétaire générale et directrice générale déléguée.

À peine lancé, le pôle Capital Solutions sort son premier fonds Eltif 2.0, LBPAM Private Opportunities. Éligible à l’assurance vie et à l’épargne retraite, LBPAM Private Opportunities est investi dans trois classes d’actifs non cotés en France et en Europe : dette privée d’entreprises, capital investissement et infrastructure, en actions et en dette. Ce portefeuille sera composé de fonds gérés par LBP AM European Private Markets et par des sociétés de gestion reconnues, avec une exposition à plusieurs millésimes. Le fonds est accessible aux investisseurs à partir d’un montant minimum de 100 euros.

Classé article 8, LBPAM Private Opportunities bénéficiera des opportunités offertes par la Loi Industrie Verte en faveur de la réindustrialisation, imposant une part minimale d’investissements dans le non coté dans l’assurance-vie et les plans épargne retraite.

Laurence Marchal