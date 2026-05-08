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IREN s'envole grâce à l'investissement de 2,1 milliards de dollars de Nvidia dans l'IA
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 12:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai - ** Les actions de l'opérateur de centres de données IREN Ltd IREN.O ont bondi de 7,8 % en pré-ouverture, à 61,30 $, après l'annonce d'un investissement pouvant atteindre 2,1 milliards de dollars de la part de Nvidia NVDA.O dans le cadre d'un partenariat plus large entre les deux entreprises dans le domaine de l'IA ** Ce partenariat, dévoilé jeudi soir , vise à accélérer le déploiement d'usines d'IA à grande échelle; l'accord confère à NVDA un droit d'achat, valable cinq ans, sur un maximum de 30 millions d'actions IREN au prix de 70 $ par action ** IREN, une entreprise de « néocloud » qui commercialise des services cloud basés sur les processeurs NVDA, a signé l'année dernière un contrat cloud de 9,7 milliards de dollars avec Microsoft MSFT.O

** À la clôture de jeudi, l'action IREN avait progressé de 50,5 % depuis le début de l'année, surperformant la hausse de 11 % du Nasdaq .IXIC ; le titre reste toutefois environ 26 % en deçà de son plus haut intrajournalier historique de 76,87 $ atteint le 5 novembre 2025

** Sur les 16 analystes couvrant le titre, 11 lui attribuent la note « achat fort » ou « achat », 4 « conserver » et 1 « vendre »; le cours cible médian est de 78,50 $, selon les données de LSEG

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