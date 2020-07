Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iran-Une explosion dans une clinique de Téhéran fait 19 morts Reuters • 01/07/2020 à 03:30









1er juillet (Reuters) - Dix-neuf personnes ont été tuées et six autres blessées mardi par une explosion dans une clinique située au nord de la capitale iranienne Téhéran, a rapporté l'agence de presse officielle IRIB, citant des représentants. Une fuite de gaz est à l'origine de l'explosion, a déclaré à la télévision publique le gouverneur adjoint de la ville, Hamid Reza Goudarzi. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux semble montrer plusieurs explosions sur les lieux, tandis qu'une autre vidéo montre des pompiers utiliser une échelle pour parvenir sur le toit du bâtiment. Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante l'authenticité des vidéos. Vingt-cinq employés de la clinique étaient présents au moment de l'explosion, a indiqué un représentant. La clinique pratique essentiellement des opérations chirurgicales légères et des IRM. (Babak Dehghanpisheh et Parisa Hafezi; version française Jean Terzian)

