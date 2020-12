Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iran-Le journaliste Rouhollah Zam a été exécuté Reuters • 12/12/2020 à 08:59









(Actualisé avec précisions, contexte) 12 décembre (Reuters) - Le journaliste iranien Rouhollah Zam, capturé l'année dernière par les Gardiens de la révolution après des années d'exil en France, a été exécuté samedi, rapporte la télévision d'Etat en Iran. La Cour suprême iranienne avait confirmé mardi la condamnation à mort de ce journaliste jugé coupable d'incitation à la violence lors du mouvement de contestation de 2017. La France et des organisations de défense des droits de l'homme avaient dénoncé ce jugement. "(Le) directeur du réseau contre-révolutionnaire Amadnews a été pendu ce matin", a rapporté la radiotélévision d'Etat Seda va Sima. Le fil d'informations Amadnews compte plus d'un million d'abonnés. Accusé d'incitation à la violence, il a été suspendu en 2018 de la messagerie Telegram avant de réapparaître sous un autre nom. L'Iran a connu fin 2017 une vague de manifestations contre le coût de la vie, dans lesquelles 21 personnes sont mortes selon le bilan officiel. Les autorités, qui avaient procédé à des milliers d'arrestations, avaient accusé les Etats-Unis, l'Arabie saoudite et des opposants en exil d'avoir fomenté ces troubles. Fils d'un dignitaire religieux chiite réformateur, Rouhollah Zam avait obtenu l'asile politique en France après avoir fui l'Iran. Les Gardiens de la révolution ont annoncé en 2019 l'avoir capturé à l'issue d'une opération de renseignement sans préciser où elle s'était déroulée. (Bureau de Dubai; version française Camille Raynaud et Bertrand Boucey)

