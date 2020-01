Iran-France, GB et Allemagne activent le mécanisme de résolution des différends

PARIS, 14 janvier (Reuters) - La France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne annonceront ce mardi à l'Union européenne l'activation du "mécanisme de résolution" des différends prévu par l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, a-t-on appris de deux sources diplomatiques. Cette décision est une réponse directe à de nouvelles violations, de la part de La République islamique, de l'accord censé encadrer son programme nucléaire. Selon les deux diplomates au fait du dossier, l'initiative de mardi n'a pas pour but d'imposer de nouvelles sanctions du Conseil de sécurité de l'Onu mais de convaincre Téhéran de revenir sur ses annonces. Le compromis de juillet 2015 a été conclu par l'Iran et six grandes puissances - dont les Etats-Unis qui se sont retirés depuis lors. (John Irish, version française Simon Carraud, édité par Jean-Michel Bélot)