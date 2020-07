Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Irak-Un dépôt d'armes de la police explose dans le sud de Bagdad-armée Reuters • 26/07/2020 à 19:07









(Actualisé avec précisions) BAGDAD, 26 juillet (Reuters) - Un dépôt d'armes appartenant à la police irakienne a explosé dimanche dans la banlieue sud de Bagdad en raison des températures extrêmement élevées et de mauvaises conditions de stockage, a déclaré l'armée dans un communiqué. De multiples explosions ont pu être entendues à Bagdad dimanche dans la soirée. Des sources au sein des forces de sécurité ont déclaré que le dépôt, qui fait partie d'une base militaire utilisée à la fois par la police et les forces paramilitaires, avait déjà pris feu en août de l'année dernière. Ce précédent incendie avait tué une personne et en avait blessé 29 autres. Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat dans l'explosion de dimanche. (Peter Graff, version française Matthieu Protard)

