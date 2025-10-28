IQVIA revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la poursuite des annulations de contrats de recherche

IQVIA Holdings IQV.N a réduit mardi sa prévision de bénéfice annuel, en rognant la partie supérieure de ses perspectives, car elle s'attend à ce que les annulations de contrats de recherche de clients pharmaceutiques persistent au second semestre de cette année.

Les fabricants de médicaments et les sociétés de biotechnologie ont annulé des commandes passées à des sociétés de recherche sous contrat en réponse au programme de transactions des prix des médicaments de l'administration du président Trump , aux réductions proposées du budget fédéral de la recherche et aux droits de douane.

IQVIA prévoit désormais un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 11,85 et 11,95 dollars, contre une prévision antérieure comprise entre 11,75 et 12,05 dollars.

La société basée à Durham, en Caroline du Nord, prévoit que son chiffre d'affaires annuel se situera entre 16,15 et 16,25 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 16,1 à 16,3 milliards de dollars.

La société a déclaré que les ventes trimestrielles de son unité de technologie et d'analyse s'élevaient à 1,63 milliard de dollars, ce qui est inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 1,66 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"L'unité TAS () a enregistré des résultats solides malgré une comparaison plus difficile d'une année sur l'autre, grâce à l'élan continu des lancements de médicaments et à la force de notre portefeuille commercial élargi", a déclaré Ari Bousbib, directeur général de l'entreprise.

Le chiffre d'affaires trimestriel de son unité de solutions de recherche et de développement s'est élevé à 2,26 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux attentes de 2,23 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires trimestriel total d'IQVIA a augmenté de 5,2 % en glissement annuel pour atteindre 4,1 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 4,08 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, elle a déclaré un bénéfice de 3 dollars par action pour le trimestre se terminant le 30 septembre, supérieur aux attentes de 2,97 dollars par action.