IQVIA revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la poursuite des annulations de contrats de recherche
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 13:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8)

IQVIA Holdings IQV.N a réduit mardi sa prévision de bénéfice annuel, rognant la partie supérieure de ses perspectives, car elle s'attend à ce que les annulations de contrats de recherche de clients pharmaceutiques persistent au second semestre de cette année.

Les fabricants de médicaments et les sociétés de biotechnologie ont annulé des commandes passées à des sociétés de recherche sous contrat en réponse au programme de négociation des prix des médicaments de l'administration du président Trump , aux réductions proposées du budget fédéral de la recherche et aux droits de douane.

IQVIA prévoit désormais un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 11,85 et 11,95 dollars, contre une prévision antérieure comprise entre 11,75 et 12,05 dollars.

La société basée à Durham, en Caroline du Nord, prévoit que son chiffre d'affaires annuel se situera entre 16,15 et 16,25 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 16,1 à 16,3 milliards de dollars.

La société a fait état de ventes trimestrielles de 1,63 milliard de dollars pour son unité de technologie et d'analyse, ce qui est inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 1,66 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"L'unité TAS (unité) a enregistré des résultats solides malgré une comparaison plus difficile d'une année sur l'autre, grâce à l'élan continu des lancements de médicaments et à la force de notre portefeuille commercial élargi", a déclaré Ari Bousbib, directeur général.

Le chiffre d'affaires trimestriel de l'unité des solutions de recherche et de développement s'est élevé à 2,26 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux prévisions de 2,23 milliards de dollars.

"Compte tenu de la récente hausse de l'action, nous ne sommes pas sûrs que la barre implicite soit devenue plus haute, au point qu'un petit dépassement et un resserrement des prévisions suffisent aujourd'hui, mais nous voyons certainement des signes encourageants d'amélioration des tendances R&DS, tandis que TAS est plus une question de comparables que de ralentissement de la demande", a déclaré Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners.

L'action a gagné plus de 10 % depuis le début de l'année.

Le chiffre d'affaires trimestriel total d'IQVIA a augmenté de 5,2 % en glissement annuel pour atteindre 4,1 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 4,08 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, elle a déclaré un bénéfice de 3 dollars par action pour le trimestre se terminant le 30 septembre, supérieur aux attentes de 2,97 dollars par action.

Valeurs associées

IQVIA HOLDINGS
217,425 USD NYSE 0,00%
