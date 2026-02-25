 Aller au contenu principal
IQVIA en hausse après le rachat des actifs de Charles River dans le domaine de la recherche sur les médicaments en phase initiale
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 14:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions de la société de recherche sous contrat IQVIA Holdings IQV.N augmentent de 2,26% à 167,77 dollars avant bourse

** La société déclare qu'elle va acquérir cinq laboratoires Charles River CRL.N qui travaillent sur la découverte de médicaments à un stade précoce

** L'opération élargit la plateforme de la société en oncologie, neurologie, immunologie, métabolisme et maladies rares - IQV

** La société affirme que cette opération renforce sa capacité à soutenir ses clients des secteurs pharmaceutique et biotechnologique, de la découverte initiale au développement clinique

** Les conditions financières ne sont pas divulguées; la transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre, selon la société

** L'action a augmenté de ~15% en 2025

