IQVIA en hausse après le rachat des actifs de Charles River dans le domaine de la recherche sur les médicaments en phase initiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions de la société de recherche sous contrat IQVIA Holdings IQV.N augmentent de 2,26% à 167,77 dollars avant bourse

** La société déclare qu'elle va acquérir cinq laboratoires Charles River CRL.N qui travaillent sur la découverte de médicaments à un stade précoce

** L'opération élargit la plateforme de la société en oncologie, neurologie, immunologie, métabolisme et maladies rares - IQV

** La société affirme que cette opération renforce sa capacité à soutenir ses clients des secteurs pharmaceutique et biotechnologique, de la découverte initiale au développement clinique

** Les conditions financières ne sont pas divulguées; la transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre, selon la société

** L'action a augmenté de ~15% en 2025