IQVIA en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

28 juillet - ** L'action de la société de recherche sous contrat IQVIA Holdings IQV.N progresse de 13,6% à 242 dollars

** La société relève ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'exercice 2026 à une fourchette comprise entre 12,80 et 13,00 dollars par action, contre une fourchette précédente de 12,65 à 12,95 dollars par action

** Le point médian de la nouvelle prévision s'établit à 12,90 dollars par action, soit un niveau supérieur à l'estimation des analystes de 12,80 dollars par action – données LSEG ** Elizabeth Anderson, analyste chez Evercore ISI, estime que le ratio commandes/chiffre d’affaires d’IQVIA, plus élevé que prévu (1,22), qui compare les nouvelles commandes au chiffre d’affaires comptabilisé, témoigne d’une amélioration de la demande en services externalisés de développement de médicaments

** Le chiffre d’affaires de la société au deuxième trimestre, à 4,37 milliards de dollars, dépasse les prévisions moyennes des analystes, qui s’établissaient à 4,30 milliards de dollars – données LSEG

** Le bénéfice ajusté du deuxième trimestre s'élève à 3,15 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 3,03 dollars par action – données LSEG **En tenant compte de l'évolution du cours lors de la séance, l'action affiche une hausse d'environ 7% depuis le début de l'année