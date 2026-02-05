IQVIA chute en raison de la faiblesse de ses prévisions annuelles et des inquiétudes liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

5 février - ** Les actions de la société de recherche contractuelle IQVIA Holdings IQV.N chutent de 8 % à 186,56 $ après avoir annoncé un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street, et son directeur général a défendu la stratégie d'IA de la société

** Le directeur général Ari Bousbib a répondu aux préoccupations des analystes selon lesquelles les nouveaux outils d'IA pourraient supplanter les services d'IQVIA, déclarant que les vastes données de santé exclusives de la société ne peuvent pas être reproduites par l'IA à usage général

** IQV prévoit un bénéfice ajusté de 12,55 $ à 12,85 $ par action en 2026, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 12,95 $ par action, citant près de 80 millions de dollars de dépenses d'intérêt plus élevées

** L 'action s'est récemment négociée à 15,5 fois les bénéfices attendus, contre un PE moyen à terme de 19,8 au cours des cinq dernières années, ce qui suggère que les actions pourraient être sous-évaluées, selon les données du LSEG

** Nous pensons toujours qu'IQV génère trop de bénéfices/flux de trésorerie, en tant que leader évident du marché dans un marché en amélioration, pour ne pas avoir un biais risque/récompense positif", a déclaré Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners

** Les actions augmentent de ~15 % en 2025