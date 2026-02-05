 Aller au contenu principal
IQVIA chute après avoir annoncé un bénéfice annuel inférieur aux estimations
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 16:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions de la société de recherche contractuelle IQVIA Holdings IQV.N chutent de 10 % à 184 $ avant le marché

** La société prévoit un BPA ajusté pour 2026 de 12,55 $ à 12,85 $, inférieur à l'estimation des analystes de 12,95 $ - données compilées par LSEG

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour le 1er trimestre 2026 de 2,77 à 2,87 dollars, en dessous de l'estimation des analystes de 2,95 dollars/action

** La société annonce un bénéfice ajusté de 3,42 $/action pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 3,40 $/action par les analystes

** Les revenus trimestriels de 4,36 milliards de dollars dépassent les attentes des analystes qui tablaient sur 4,24 milliards de dollars

** Les actions ont augmenté de ~15% en 2025

