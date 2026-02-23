IQM Quantum Computers va introduire ses actions en bourse aux États-Unis avec une valorisation initiale de 1,8 milliard de dollars

IQM évaluée à 1,8 milliard de dollars dans le cadre d'une fusion avec SPAC

IQM ne cherche pas à obtenir un financement fédéral américain, selon le directeur général Goetz

L'objectif est d'introduire des actions à Helsinki et d'être la première société quantique européenne

(Commentaires du directeur général, détails, contexte) par Sudip Kar-Gupta et Anne Kauranen

La société finlandaise IQM Quantum Computers souhaite introduire ses actions sur le marché boursier américain par le biais d'une fusion avec une société d'acquisition spécialisée, Real Asset Acquisition Corp RAAQ.O , ont déclaré les deux sociétés lundi.

La transaction donnera à la société européenne une valorisation initiale d'environ 1,8 milliard de dollars, a indiqué IQM.

Les ordinateurs quantiques, qui sont beaucoup plus rapides que les ordinateurs conventionnels, sont considérés comme essentiels pour la cybersécurité, attirant le financement de géants de la technologie tels que Microsoft MSFT.O , Alphabet

GOOGL.O , IBM IBM.N et Cisco CSCO.O , ainsi que l'intérêt de plusieurs gouvernements.

En octobre, les actions du secteur de l'informatique quantique ont fait un bond à Wall Street à la suite d'un article du Wall Street Journal selon lequel l'administration américaine envisageait de prendre des participations dans de telles entreprises en échange d'un financement fédéral.

Le directeur général d'IQM, Jan Goetz, a déclaré que l'entreprise, dont les investisseurs comprennent des fonds d'investissement des gouvernements finlandais et allemand ainsi que le Conseil européen de l'innovation de la Commission européenne, n'était impliquée dans aucun projet visant à obtenir un financement fédéral américain.

En revanche, l'opération, qui devrait être conclue vers le mois de juin, permettrait d'attirer des capitaux supplémentaires, d'accroître la visibilité et, éventuellement, de générer davantage d'activités, a-t-il déclaré à Reuters.

La double utilisation dans les domaines de la sécurité et de la défense, y compris le décryptage de codes, est ce qui motive l'intérêt des gouvernements pour l'informatique quantique, a déclaré M. Goetz.

"Si vous disposez d'un ordinateur quantique suffisamment grand, vous pouvez casser le cryptage actuel en quelques années", a-t-il déclaré.

Les Sociétés d'acquisition à vocation spéciale (SPACs) - qui ont fait leur retour l'année dernière après une longue période d'accalmie - fonctionnent comme des sociétés écrans qui lèvent des fonds dans le cadre d'une première offre publique, pour ensuite fusionner avec des entreprises privées et les introduire en bourse. Real Asset Acquisition contrôlera environ 10 % de la société, qui a l'intention de conserver son siège en Finlande, a déclaré M. Goetz.

L'entreprise, qui se décrit comme un "leader commercial mondial", prévoit également de s'introduire en bourse à Helsinki pour devenir la première entreprise européenne d'informatique quantique cotée en bourse.