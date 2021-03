IQ-EQ lance une activité dédiée aux fonds irlandais

(NEWSManagers.com) - La société de services aux fonds d'investissement IQ-EQ a annoncé mardi le lancement d'une activité spécifiquement dédiée aux fonds domiciliés en Irlande à partir du 18 mars. Dans un communiqué, la firme relève l'ampleur que prend l'Irlande en tant que lieu de domiciliation de fonds en raison du Brexit et des récents changements de la législation irlandaise sur les investissements. IQ-EQ est présent en Irlande depuis plus de 30 ans et ajoutera du personnel à ses bureaux locaux de Dublin et Shannon pour sa nouvelle activité. Eoghan Harney dirigera l'activité tandis que Gary Palmer, ancien directeur de l'association des l'industrie des fonds irlandais, sera aussi impliqué.