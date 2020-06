IQ-EQ lance un service de family office

(NEWSManagers.com) -

Le fournisseur de services aux investisseurs IQ-EQ a annoncé le lancement d'un service de family office, ciblant les grandes fortunes à l'international. La firme couvrait déjà en partie ce segment via son activité de gestion privée. IQ-EQ administre quelque 400 milliards de dollars d'encours et emploie plus de 2.800 personnes dans 23 pays.