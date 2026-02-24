 Aller au contenu principal
Ipsos vise une croissance organique de 2% à 3% en 2026
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 18:18

Ipsos ISOS.PA a annoncé mardi viser une croissance organique de 2% à 3% en 2026, avec une marge opérationnelle équivalente à 2025 après avoir publié une hausse de 3,4% de son chiffre d’affaires en 2025.

Le groupe cite le contexte politique incertain, combiné à des marges de manœuvre budgétaires plus limitées pour les États, qui ont pesé sur l’activité Affaires Publiques et, par conséquent, sur sa performance consolidée.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par tangi Salaün)

Valeurs associées

IPSOS
30,5200 EUR Euronext Paris +0,53%
