Ipsos vise une croissance organique de 2% à 3% en 2026

Ipsos ISOS.PA a annoncé mardi viser une croissance organique de 2% à 3% en 2026, avec une marge opérationnelle équivalente à 2025 après avoir publié une hausse de 3,4% de son chiffre d’affaires en 2025.

Le groupe cite le contexte politique incertain, combiné à des marges de manœuvre budgétaires plus limitées pour les États, qui ont pesé sur l’activité Affaires Publiques et, par conséquent, sur sa performance consolidée.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par tangi Salaün)