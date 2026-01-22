Ipsos vise un CA à +3-4% sur 2026-2028, va investir €1,2 md dans l'IA sur cinq ans

Ipsos ISOS.PA a annoncé jeudi viser un chiffre d'affaires en hausse organique moyenne annuelle entre 3% et 4% en 2026-2028 avec une marge opérationnelle de 13,5% en 2028, le groupe dévoilant son plan stratégique "Horizons" à l'occasion de sa journée investisseurs.

Sur la période 2029-2030, Ipsos dit viser une croissance organique moyenne annuelle supérieure à 5%, avec une marge opérationnelle supérieure à 14%.

Le groupe prévoit par ailleurs d'investir 1,2 milliard d'euros sur cinq ans dans l'IA et des acquisitions afin de redresser sa croissance, a déclaré son directeur général Jean-Laurent Poitou dans une interview.

Ipsos prévoit de développer en interne ou d'acquérir la plupart de ses technologies clés, conformément à son approche traditionnellement intégrée, tout en restant ouvert à des partenariats si ceux-ci permettent d'accélérer les progrès ou de mieux répondre aux objectifs financiers.

