Ipsos : Une dynamique commerciale encourageante malgré une croissance organique en retrait au premier trimestre

Une dynamique commerciale encourageante malgré une croissance organique en retrait au premier trimestre

Paris, 16 avril 2026 – Ipsos , l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché et d’enquêtes d’opinion, a réalisé un chiffre d’affaires de 554,9 millions d’euros au premier trimestre 2026.

La croissance totale du chiffre d’affaires s’établit à -2,4 %, très fortement impactée par -5,4 % d’effets de change défavorables, liés à l’appréciation de l’euro par rapport à certaines monnaies, dont principalement le dollar. Par ailleurs, la croissance organique est de -1,4 % et les effets de périmètre sont de + 4,3 % en raison de l’acquisition de The BVA Family en juin 2025, partiellement compensée par la sortie du périmètre de la Russie au 1er janvier 2026. Hors effets de change, la croissance totale ressortirait à +3,0 %.

La dynamique commerciale est positive au 1 er trimestre, avec un carnet de commandes en croissance organique de 1 % à fin mars, soit un niveau conforme à nos attentes à ce stade de l’exercice. Il est précisé que l’enregistrement important de commandes au mois de mars se traduit par un décalage entre la hausse du carnet et sa reconnaissance à venir en chiffre d’affaires.

Cette tendance positive du carnet de commandes repose sur plusieurs relais de croissance, notamment :

la reprise de la demande en Affaires Publiques sur des marchés qui avaient pesé négativement sur notre croissance ces dernières années, tels que les États-Unis et la France,

sur des marchés qui avaient pesé négativement sur notre croissance ces dernières années, tels que les États-Unis et la France, une bonne performance enregistrée auprès des grands clients internationaux et de la grande consommation ,

, une amélioration significative en Chine, bénéficiant de l’adoption rapide des technologies liées à l’intelligence artificielle





ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR RÉGION

En millions d’euros Chiffre d’affaires

T1 2026 Contribution Croissance

totale Croissance organique EMEA 286,5 51,7 % 5,3 % 0,1 % Amériques 181,1 32,6 % -10,9 % -4,1 % Asie-Pacifique 87,3 15,7 % -6,3 % 0,2 % Total 554,9 100 % -2,4 % -1,4 %

Dans notre principale région, l’ EMEA , la croissance totale s’établit à 5,3 %, soutenue par l’intégration de The BVA Family , malgré la sortie du périmètre de notre filiale en Russie au 1er janvier, qui représentait près de 4 % de la région au premier trimestre 2025. Le Moyen-Orient, qui représente environ 3 % du chiffre d’affaires du Groupe, est en recul sur le trimestre de 4,4 %.

Le chiffre d’affaires dans les Amériques est en recul organique de 4,1 %, notamment aux États-Unis. La dynamique des ventes est plus favorable, avec une forte progression des prises de commandes sur le mois de mars. Plusieurs gains de contrats marquent une reprise de l’activité en Affaires Publiques. Au global, le carnet de commandes de la région Amériques est légèrement positif à fin mars.

La performance en région Asie-Pacifique affiche une croissance organique de 0,2 %. Le premier trimestre est encourageant en Chine, avec une bonne dynamique des grands clients locaux à dimension internationale, notamment dans les secteurs de la technologie et de l’automobile.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR AUDIENCE

En millions d’euros Chiffre d’affaires

T1 2026 Contribution Croissance

totale Croissance organique Consommateurs 1 275,1 49,6 % -1,3 % 0,5 % Clients et salariés 2 111,5 20,1 % -1,8 % -3,3 % Citoyens 3 92,4 16,6 % 0,0 % -2,3 % Médecins et patients 4 75,9 13,7 % -9,7 % -4,4 % Total 554,9 100 % -2,4 % -1,4 %

Répartition des Lignes de Service par segment d’audience :

1- Brand Health Tracking, Creative Excellence, Innovation, Ipsos UU, Ipsos MMA, Market Strategy & Understanding, Observer (excl. public sector), Ipsos Synthesio, Strategy3

2- Automotive & Mobility Development, Audience Measurement, Customer Experience, Channel Performance, Media development, ERM, Capabilities

3- Public Affairs, Corporate Reputation

4- Pharma (quantitative et qualitative)

Nos lignes de service dédiées aux Consommateurs sont en légère croissance organique. Les clients des secteurs de la grande consommation expriment des besoins répétés en matière de compréhension des consommateurs dans un environnement volatil et en constante évolution. Nos lignes de service dédiées à l’optimisation du positionnement de marché, à l’innovation et au tracking de marque tirent parti de cette demande.

L’audience Clients et Salariés est en recul organique de 3,3 %, reflétant principalement un effet de décalage dans nos activités de mesure d’audience. Ce décalage devrait progressivement se résorber, au regard du niveau du carnet de commandes.

En dépit d’un recul du chiffre d’affaires de l’audience Citoyens , le premier trimestre marque le retour à la progression des commandes publiques. Des contrats significatifs et pluriannuels ont été enregistrés, renforçant notre confiance dans un rebond. Ils illustreront dans les prochains mois le caractère contracyclique de cette activité, le besoin croissant de compréhension de cette audience, ainsi que le positionnement de référence d’Ipsos sur des études pour lesquelles le Groupe est le seul acteur global capable de déployer des méthodologies robustes, incluant la collecte en face-à-face.

L’audience Médecins et Patients baisse de 4,4 % en organique, pénalisée par un effet de base défavorable (5,4 % au premier trimestre 2025) et un recul en ce début d’année des études qualitatives réalisées auprès des clients de l’industrie pharmaceutique.

Enfin, notre plateforme DIY Ipsos.Digital enregistre une croissance à deux chiffres au premier trimestre, avec des initiatives en cours visant à accélérer son adoption et à enrichir ses fonctionnalités.

Par ailleurs, la marge brute et la génération de cash sont en ligne avec nos prévisions.

PERSPECTIVES 2026

Le premier trimestre marque le lancement du plan stratégique Horizons , dévoilé en janvier 2026 lors de la Journée Investisseurs, visant à renforcer le leadership mondial d’Ipsos. Cet événement a donné lieu au lancement de nombreuses initiatives autour de l’évolution de nos offres, de nos méthodes de travail, ainsi que de la technologie et de l’intelligence artificielle, avec une équipe de management renforcée et la pleine mobilisation de l’entreprise.

Dans ce cadre, le Groupe accélère le déploiement des Globally Managed Services (GMS) et des plateformes comme Ipsos Synthesio dont les perspectives de croissance sont attendues à deux chiffres en 2026. Cette stratégie d’investissement et de croissance par l’innovation contribue à la montée en valeur des offres d’Ipsos pour plus d’impact pour les clients.

L’environnement macroéconomique et géopolitique demeure incertain et constitue un point de vigilance pour la plupart des acteurs économiques, notamment en lien avec les tensions au Moyen-Orient. À fin mars, le Groupe observe un ralentissement localisé au Moyen-Orient, sans impact sur ses prévisions annuelles. Aucune annulation ou report significatif de commandes n’a été constaté à ce stade en lien avec le conflit. Le Groupe suit de près l’évolution de la situation et ses éventuelles implications économiques, afin de pouvoir réagir rapidement en cas de prolongation ou d’intensification de la crise.

L’ensemble de ces indicateurs permettent au Groupe de maintenir ses ambitions pour 2026, à savoir une croissance organique comprise entre 2 % et 3 %, ainsi qu’un niveau de marge opérationnelle équivalent à 2025, malgré la déconsolidation de la Russie dont la rentabilité était élevée, et l’effet dilutif sur 12 mois, au lieu de 6 mois en 2025, de l’inclusion de The BVA Family .

Ipsos donne rendez-vous à ses actionnaires lors de son Assemblée Générale, qui se tiendra le 20 mai 2026.

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant près de 20 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1 er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SBF 120 et Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP

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