Ipsos suspend ses prévisions pour 2020

8 avril (Reuters) - Ipsos ISOS.PA : * IPSOS - POUR L'ENSEMBLE DU MOIS DE MARS, Y COMPRIS LES DEUX PREMIÈRES SEMAINES, LES COMMANDES ONT FLÉCHI DE 40% * IPSOS - SI ON EXCLUT LES DEUX PREMIÈRES SEMAINES DU MOIS, LA BAISSE EST LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE À 50% * IPSOS SUSPEND TOUTE ESTIMATION DE CE QUE DEVRAIT ÊTRE SON ACTIVITÉ POUR L'ENSEMBLE DE 2020 * IPSOS - LES RÉSULTATS DU T1 2020 SONT INFÉRIEURS À CE QUE LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ENREGISTRÉE JUSQU'À LA FIN DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE MARS LAISSAIT ESPÉRER * IPSOS - IL SERA PROPOSÉ À L'AG DE DISTRIBUER UN DIVIDENDE DE 45 CTS PAR ACTION, SOIT PRÈS DE 50% DE MOINS QUE CE QUI AVAIT ÉTÉ INITIALEMENT PRÉVU * IPSOS - LES RACHATS D'ACTIONS SONT SUSPENDUS Pour plus de détails, cliquez sur ISOS.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées IPSOS Euronext Paris 0.00%