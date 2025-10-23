Ipsos révise à la baisse sa prévision de croissance organique 2025

Ipsos ISOS.PA a révisé jeudi à la baisse son objectif de croissance organique annuel à environ 0,7%, le groupe français de sondages citant les contraintes budgétaires des Etats et l’instabilité politique dans de nombreux pays qui pèsent sur les dépenses gouvernementales et retardent les commandes.
Le groupe a confirmé l'objectif de marge opérationnelle autour de 13% à périmètre constant.
Le chiffre d'affaires au troisième trimestre est ressorti à 635,9 millions d'euros, en hausse de 7,6% sur un an dont 2,9% en organique.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer