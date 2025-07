Ipsos : Retour à la croissance organique au deuxième trimestre dans un environnement toujours volatil

Retour à la croissance organique

au deuxième trimestre

dans un environnement toujours volatil

Paris, 23 juillet 2025 – Ipsos , l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché, a réalisé un chiffre d’affaires de 1 155,0 millions d’euros au premier semestre 2025.

La croissance s’établit à 1,5 %, dont -0,5 % en organique, 3,1 % d’effet de périmètre lié principalement à l’acquisition d’infas (leader des études de marché dans le secteur public allemand) et -1,1 % d’effets de change défavorables du fait notamment de la dépréciation du dollar au cours des trois derniers mois. Sur le seul deuxième trimestre, la croissance organique s’établit à 0,7 %, après -1,8 % au premier trimestre.

Ben Page, Directeur Général d’Ipsos , déclare : « Notre performance au deuxième trimestre est marquée par un retour à la croissance organique et par des signes d’amélioration encourageants aux Etats-Unis. Nous poursuivons par ailleurs notre politique d’acquisitions et nos investissements dans la technologie et l’Intelligence Artificielle. Si nous restons prudents dans le contexte macroéconomique et politique actuel, nous confirmons nos objectifs pour 2025, à savoir une croissance organique supérieure à celle de 2024 et une marge opérationnelle autour de 13 % à périmètre constant. »

En millions d’euros Chiffre d’affaires

2025 Croissance totale dont :



organique





périmètre





change 1 er trimestre 568,5 2,0 % -1,8 % 2,9 % 0,9 % 2 ème trimestre 586,6 1,0 % 0,7 % 3,3 % -3,0 % 1 er semestre 1 155,0 1,5 % -0,5 % 3,1 % -1,1 %

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR RÉGION

En millions d’euros S1 2025 Croissance totale Croissance organique dont :



T1





T2 EMEA 556,6 6,3 % 0,8 % -0,3 % 1,8 % Amériques 409,1 -2,3 % -0,5 % -1,7 % 0,6 % Asie-Pacifique 189,4 -3,6 % -4,1 % -6,0 % -2,3 % Total 1 155,0 1,5 % -0,5 % -1,8 % 0,7 %

La performance du Groupe s'est améliorée dans toutes les zones géographiques au deuxième trimestre, avec un retour à la croissance organique dans nos deux principales régions : EMEA et Amériques.

En EMEA , la croissance totale sur le premier semestre s’établit à 6,3 %, portée par l’intégration de la société infas en Allemagne depuis le début de l’année. Malgré un effet de base défavorable (+7,6 % au premier semestre 2024), la croissance organique semestrielle s'élève à 0,8 %, dont 1,8 % sur le seul deuxième trimestre. Cette performance traduit notamment (i) de bons résultats en Europe continentale ainsi qu’au Moyen-Orient (ii) une activité en recul en France, imputable au climat politique qui a nettement pénalisé notre ligne de service Affaires Publiques.

Les Amériques affichent une croissance organique de 0,6 % au deuxième trimestre, dont 0,5 % aux Etats-Unis où les mesures prises par la nouvelle équipe de direction commencent à porter leurs fruits. Bien que le contexte politique reste incertain et pénalise encore notre activité Affaires Publiques, les autres lignes de service tendent à confirmer dans leur ensemble des signes encourageants, avec une croissance organique de 2 % sur le semestre, portée par une bonne tenue de l’activité relative aux acteurs de la grande consommation et une amélioration de l’activité santé.

La performance de la région Asie-Pacifique est impactée par l’absence de redémarrage en Chine, toujours freiné par un manque de visibilité macroéconomique et par le contexte déflationniste ; par un climat général d’incertitude dans la région ; et par la baisse de nos activités Affaires Publiques, après des périodes électorales dans de nombreux pays de la zone en 2024.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR AUDIENCE

En millions d’euros S1 2025 Croissance totale Croissance organique dont :



T1





T2 Consommateurs 1 566,9 0,1 % 0,5 % -0.6 % 1,6 % Clients et salariés 2 226,7 0,8 % 1,6 % 0,5 % 2,7 % Citoyens 3 190,1 3,9 % -11,4 % -14,2 % -8,7 % Médecins et patients 4 171,3 4,5 % 5,3 % 5,4 % 5,2 % Total 1 155,0 1,5 % -0,5 % -1,8 % 0,7 %

Répartition des Lignes de Service par segment d’audience :

1- Brand Health Tracking, Creative Excellence, Innovation, Ipsos UU, Ipsos MMA, Market Strategy & Understanding, Observer (excl. public sector), Ipsos Synthesio, Strategy3

2- Automotive & Mobility Development, Audience Measurement, Customer Experience, Channel Performance (Mystery Shopping and Shopper), Media development, ERM, Capabilities

3- Public Affairs, Corporate Reputation

4- Pharma (quantitative et qualitative)

Nos lignes de service dédiées aux consommateurs, clients et salariés affichent une croissance organique de 0,8 % au premier semestre, en accélération entre le premier et le deuxième trimestre, malgré un effet de base défavorable. L’activité sur ce segment est tirée en particulier par nos activités liées au positionnement de marché, à l’optimisation des dépenses marketing, à la mesure de l’impact des campagnes publicitaires et aux évaluations mystères.

Notre activité auprès des citoyens est en recul organique de 11,4 % depuis le début de l’année. Bien qu’en amélioration par rapport au premier trimestre, elle reste impactée par les incertitudes et l’attentisme prolongés résultant du cycle électoral, notamment aux Etats-Unis, en France et dans certains pays d’Asie.

L’audience médecins et patients est en amélioration, avec une croissance organique d'environ 5 % sur le semestre. L’innovation en matière d’oncologie, de maladies rares et les études sur le GLP-1 devraient soutenir la croissance du secteur dans les prochains mois, mais nous restons prudents compte tenu du climat politique et réglementaire aux États-Unis, qui pourrait impacter le développement de vaccins et la commercialisation de nouveaux médicaments.

Notre plateforme DIY Ipsos.Digital poursuit sa forte croissance (26 % au premier semestre), avec un niveau de marge opérationnelle de l’ordre de deux fois celle du Groupe. Par ailleurs, la plateforme continue de s’enrichir avec de nouvelles solutions.

PERFORMANCE FINANCIÈRE

Compte de résultat résumé

En millions d’euros 30 juin 2025 30 juin 2024 Variation Rappel

31 déc. 2024 Chiffre d’affaires 1 155,0 1 138,5 1,5 % 2 440,8 Marge brute 790,0 780,1 1,3 % 1 677,7 Marge brute / CA 68,4 % 68,5 %

68,7 % Marge opérationnelle 95,5 115,1 -17,0 % 319,5 Marge opérationnelle / CA 8,3 % 10,1 %

13,1 % Autres produits et charges non courants / récurrents (6,0) 2,4

(16,2) Charges de financement (5,3) (5,7)

(9,1) Autres charges et produits financiers (7,3) 2,2

(2,4) Impôts (19,6) (29,0)

(73,7) Résultat net part du Groupe 53,2 78,0

204,5 Résultat net ajusté* part du Groupe 72,2 82,3 -12,3 % 244,1

*Le résultat net ajusté est calculé avant (i) les éléments non monétaires liés à l’IFRS 2 (rémunération en actions), (ii) l’amortissement des incorporels liés aux acquisitions (relations clients), (iii) l’impact net d’impôts des autres charges et produits non courants, (iv) les impacts non monétaires sur variations de puts en autres charges et produits financiers et (v) les impôts différés passifs relatifs aux goodwills dont l’amortissement est déductible dans certains pays.

Postes du compte de résultat

La marge brute s’établit à 68,4 % contre 68,5 % à la même période l’an dernier. Ce léger recul s’explique par l'intégration d’infas en Allemagne dont le taux de marge brute est plus faible que la moyenne du Groupe. Le plan d’intégration qui permettra de restaurer la profitabilité est en cours. A périmètre constant, le taux de marge brute progresse de 30 points de base, notamment en raison de la forte croissance d’Ipsos.Digital.

En ce qui concerne les coûts d’exploitation, la masse salariale augmente de 3,1 %, en raison de l’impact des acquisitions, mais de seulement 0,7 % à périmètre constant. Nous continuons d’adapter notre structure de coûts à l’évolution de l’activité. Ainsi, nos effectifs ont diminué de près de 2 % à périmètre constant depuis le début d’année ; les pleins effets sur la profitabilité se matérialiseront au second semestre. Au 30 juin, le ratio de masse salariale par rapport à la marge brute s’établit à 69,5 % et reste significativement inférieur à la situation prépandémique.

Les frais généraux augmentent de 7,3 millions d'euros, principalement en raison (i) d'un effet de périmètre de 5 millions d'euros provenant des acquisitions (ii) d’une hausse des dépenses informatiques, technologiques et d’acquisition de panels. Le ratio de frais généraux par rapport à la marge brute s’établit à 15,7 % et reste significativement inférieur à celui de 2019 (18,3 %).

Le poste Autres charges et produits opérationnels affiche un solde négatif de 10,4 millions d’euros, qui se compose pour l’essentiel de coûts de départ et est impacté par des pertes de change opérationnelles liées à la dépréciation du dollar et d’autres monnaies par rapport à l’euro.

Pour le premier semestre, la marge opérationnelle s'établit à 8,3 %. Nous nous attendons cette année, comme en 2023, à une amélioration significative de la profitabilité au second semestre, liée d’une part à l’accélération de la croissance et d’autre part au plein effet des mesures prises pour ajuster nos coûts.

Le poste Autres charges et produits non courants intègre près de 5 millions d’euros de frais d’acquisitions et 3 millions d’euros liées à la dépréciation de l’actif net russe. Par ailleurs, nous analysons actuellement les impacts du vote par le parlement russe, le 15 juillet 2025, de la loi qui limitera à partir de 2026 la part du capital des entreprises d’études de marché détenue par des sociétés étrangères. L’ensemble de l’actif net comptable russe a déjà été déprécié dans les comptes du Groupe.

Le résultat financier s’établit à -12,6 millions d’euros. Il intègre principalement des charges de financement de 5,3 millions d’euros ainsi que des pertes de change non-opérationnelles liées à la dépréciation du dollar.

Le taux effectif d’impôts s’établit à 26,6 % contre 26,0 % au premier semestre 2024.

Le résultat net part du Groupe s’établit à 53 millions d’euros et le résultat net ajusté part du Groupe à 72 millions d’euros contre 82 millions d’euros l’année précédente.

Structure financière

Flux de trésorerie. La capacité d’autofinancement s’établit à 139 millions d’euros, contre 177 millions au premier semestre 2024. Cette baisse est liée au recul du résultat net avant impôts.

Au premier semestre 2025, la variation du besoin en fonds de roulement est stable par rapport à 2024, grâce à l'optimisation de nos processus de facturation et de règlement, qui a permis de réduire les délais de paiement. Ceci compense l’impact du niveau d’encaissement clients, plus faible cette année au regard du niveau de croissance.

Les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles sont principalement constitués d’investissements en infrastructure informatique et technologique et se sont élevés à 42 millions d’euros au premier semestre. Ils sont en hausse de près d’un tiers, en ligne avec la mise en œuvre de notre feuille de route en matière de plateformes et technologies.

Au total, la génération de trésorerie libre d’exploitation s’établit à 40 millions d’euros au premier semestre, et serait de 54 millions d’euros à périmètre constant. Elle est en recul par rapport à l’année 2024, qui avait bénéficié en début d’année de la forte croissance de fin 2023, mais reste supérieure à celle des années précédentes (24 millions d’euros en 2023 et 53 millions d’euros en 2022).

En ce qui concerne les investissements non courants , Ipsos a investi au premier semestre 149 millions d’euros en procédant principalement aux acquisitions de The BVA Family et d’infas.

Enfin, les opérations de financement incluent pour l’essentiel sur ce semestre (i) une émission obligataire notée de 400 millions d’euros en janvier 2025 (ii) le remboursement en juin de l’obligation précédente pour 300 millions d'euros.

Les capitaux propres s’élèvent à 1 429 millions d’euros au 30 juin 2025 contre

1 421 millions d’euros au 30 juin 2024.

La dette financière nette s’élève à 251 millions d’euros, contre 100 millions d’euros au 30 juin 2024, en raison des acquisitions. Le ratio de levier (calculé hors impact IFRS 16) est sain et s’établit à 0,6 fois l’EBE.

Position de liquidité . La trésorerie au 30 juin 2025 s’élève à 250 millions d’euros, contre 283 millions d’euros au 30 juin 2024.

Le Groupe affiche par ailleurs un excellent niveau de liquidité, avec près de 450 millions d’euros de lignes de crédit à plus d’un an, après avoir renégocié avec succès une ligne bancaire syndiquée à 5 ans de 150 millions d’euros. Ipsos n’a désormais plus d’échéance de dette significative avant 2030.

PERSPECTIVES

Le deuxième trimestre est marqué par des signes encourageants puisqu’Ipsos renoue avec la croissance organique dans un environnement macroéconomique toujours volatil. Aux Etats-Unis, les mesures prises commencent à porter leurs fruits.



Nous continuons notre stratégie d’acquisitions. La finalisation de l'acquisition de The BVA Family nous confère de nouvelles forces en France, au Royaume-Uni et en Italie, notamment dans les tests de packaging, l'expérience client, les évaluations mystère, et les études pour les gouvernements et les services publics.

En Allemagne, l'acquisition de la division Santé d'InMoment renforce notre expertise dans les secteurs pharmaceutique et MedTech, quelques mois après l'acquisition d'infas dans le domaine des Affaires Publiques.

Nous poursuivons également nos avancées dans les domaines technologique et de l'Intelligence Artificielle. Nos travaux dans les données synthétiques nous permettent de proposer de nouvelles offres à nos clients, tandis que nous poursuivons l’optimisation et l’automatisation de nos plateformes internes pour simplifier et accélérer la compilation et le traitement de données à grande échelle.

Comme attendu, le profil d’activité de l’année 2025 sera opposé à celui de l’année 2024 avec un poids plus important qu’à l’accoutumée du second semestre dans le chiffre d’affaires, la marge opérationnelle et la génération de cash, comme nous l’avions observé en 2023.

Ainsi, bien que nous restions prudents face au contexte mondial, nous confirmons nos objectifs financiers pour 2025 : une croissance organique supérieure à celle de 2024 et une marge opérationnelle autour de 13 % à périmètre constant, hors impact des acquisitions en 2025.

Ipsos présentera son nouveau plan stratégique, Horizons 2030, lors d'une Journée Investisseurs qui se tiendra le 19 novembre 2025.

Présentation des résultats semestriels

La présentation des résultats semestriels 2025 se déroulera jeudi 24 juillet à 8h30 CET, par webcast.

Si vous souhaitez vous inscrire, merci d’écrire à l’adresse IpsosCommunications@Ipsos.com .

Une rediffusion sera également disponible sur Ipsos.com

Compte de résultat consolidé

État de la situation financière

État des flux de trésorerie consolidés

Etat des variations des capitaux propres consolidés

La plaquette complète des états financiers consolidés au 30 juin 2025 est disponible sur Ipsos.com

Compte de résultat consolidé, Comptes semestriels au 30 juin 2025

En milliers d'euros 30/06/2025 30/06/2024 31/12/2024 Chiffre d'affaires 1 155 047 1 138 537 2 440 780 Coûts directs (365 094) (358 434) (763 104) Marge brute 789 953 780 104 1 677 676 Charges de personnel - hors rémunération en actions (549 341) (532 663) (1 082 039) Charges de personnel - rémunération en actions * (11 012) (8 253) (20 706) Charges générales d'exploitation (123 695) (116 404) (235 236) Autres charges et produits opérationnels (10 440) (7 699) (20 178) Marge opérationnelle 95 464 115 084 319 517 Dotations aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions * (3 021) (2 377) (6 318) Autres charges et produits non courants* (6 037) 2 413 (16 225) Quote-part dans les résultats des entreprises associées (185) (179) (2 187) Résultat opérationnel 86 222 114 940 294 787 Charges de financement (5 258) (5 665) (9 076) Autres charges et produits financiers * (7 290) 2 187 (2 406) Résultat net avant impôts 73 674 111 462 283 305 Impôts - hors impôts différés sur amortissement du goodwill (19 105) (29 148) (72 716) Impôts différés sur amortissement du goodwill * (492) 168 (997) Impôt sur les résultats (19 597) (28 980) (73 713) Résultat net 54 077 82 482 209 592 Dont part du Groupe 53 185 77 954 204 525 Dont part des participations ne conférant pas le contrôle 892 4 528 5 067 Résultat net part du Groupe par action de base (en euros) 1,24 1,81 4,75 Résultat net part du Groupe par action dilué (en euros) 1,22 1,79 4,66

Résultat net ajusté * 73 109 87 616 250 209 Dont Part du Groupe 72 241 82 333 244 063 Dont Part des participations ne conférant pas le contrôle 868 5 283 6 148 Résultat net ajusté, part du groupe par action 1,68 1,91 5,67 Résultat net ajusté dilué, part du groupe par action 1,66 1,89 5,56

* ajusté des éléments non monétaires liés à l’IFRS 2 (rémunération en actions), de l’amortissement des incorporels liés aux acquisitions (relations clients), des impôts différés passifs relatifs aux goodwills dont l’amortissement est déductible dans certains pays et de l’impact net d’impôts des autres produits et charges non courants et impacts non monétaires sur variations de puts en autres charges et produits financiers.

État de la situation financière, Comptes semestriels au 30 juin 2025

En milliers d’euros 30/06/2025 30/06/2024 31/12/2024 ACTIF - - - Goodwills 1 478 566 1 409 938 1 406 990 Droit d’utilisation de l’actif 116 047 106 115 102 036 Autres immobilisations incorporelles 207 982 126 147 163 251 Immobilisations corporelles 28 257 30 325 28 819 Participation dans les entreprises associées 3 132 6 273 3 507 Autres actifs financiers non courants 45 842 48 583 56 470 Impôts différés actifs 21 376 22 810 26 835 Actifs non courants 1 901 202 1 750 191 1 787 909 Clients et comptes rattachés 409 977 392 361 591 890 Actifs sur contrats 158 486 180 835 110 998 Impôts courants 28 249 21 173 9 038 Autres actifs courants 99 465 71 703 71 668 Instruments financiers dérivés - - - Trésorerie et équivalents de trésorerie 250 431 282 509 342 549 Actifs courants 946 608 948 581 1 126 143 TOTAL ACTIF 2 847 810 2 698 773 2 914 051





en milliers d’euros 30/06/2025 30/06/2024 31/12/2024 PASSIF





Capital 10 801 10 801 10 801 Primes d’émission 446 174 446 174 446 174 Actions propres (690) (9 272) (7 532) Ecarts de conversion (242 559) (148 283) (125 010) Autres réserves 1 161 825 1 024 920 1 048 563 Résultat net – part du groupe 53 185 77 954 204 525 Capitaux propres – part du Groupe 1 428 736 1 402 294 1 577 522 Intérêts minoritaires 312 18 607 243 Capitaux propres 1 429 048 1 420 901 1 577 765 Emprunts et autres passifs financiers non courants 483 026 375 518 76 975 Dettes non courantes sur contrats de location 94 048 85 738 80 639 Provisions non courantes 6 032 5 229 3 975 Provisions pour retraites 46 416 38 870 40 395 Impôts différés passifs 69 436 66 847 74 735 Autres passifs non courants 32 403 51 143 56 443 Passifs non courants 731 362 623 344 333 160 Fournisseurs et comptes rattachés 309 976 282 637 335 211 Emprunts et autres passifs financiers courants 18 726 7 485 322 735 Dettes courantes sur contrats de location 32 141 34 970 31 959 Impôts courants 9 616 31 735 41 836 Provisions courantes 4 824 4 653 6 402 Passifs sur contrats 30 879 40 697 54 250 Autres passifs courants 281 240 252 349 210 736 Passifs courants 687 403 654 528 1 003 128 TOTAL PASSIF 2 847 810 2 698 773 2 914 051

























État des flux de trésorerie consolidés, Comptes semestriels au 30 juin 2025

En milliers d’euros 30/06/2025 30/06/2024 31/12/2024

OPERATIONS D’EXPLOITATION - - -

RESULTAT NET 54 077 82 482 209 592

Eléments sans incidence sur la capacité d’autofinancement - - -

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 50 095 45 566 91 190

Résultat net des sociétés mises en équivalence, nets des dividendes reçus 185 179 2 187

Moins-value (plus-value) sur cessions d’actifs (2 816) (3 330) (3 039)

Variation nette des provisions (5 224) 7 676 20 792

Rémunération en actions 9 759 7 184 18 447

Autres produits et charges calculés (268) 178 (356)

Frais d’acquisition de sociétés consolidées 4 963 903 5 379

Charge de financement 8 167 7 462 12 544

Charge d’impôt 19 597 28 980 73 713

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT AVANT CHARGES DE FINANCEMENT ET IMPOT 138 535 177 281 430 449

Variation du besoin en fonds de roulement 6 327 7 078 (17 920)

Impôts payés (44 142) (49 042) (74 129)

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L’EXPLOITATION 100 720 135 317 338 400

OPERATIONS D’INVESTISSEMENT - - -

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (42 360) (31 972) (70 337)

Produits des cessions d’actifs corporels et incorporels 3 804 50 83

(Augmentation) / diminution d’immobilisations financières (58) 11 129 1 229

Acquisitions de sociétés et d’activités consolidées nettes de trésorerie acquise (149 099) (28 154) (34 616)

FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT (187 714) (48 947) (103 641)

OPERATIONS DE FINANCEMENT - - -

Augmentation / (Réduction) de capital - - -

(Achats) / Ventes nets d’actions propres (14 127) (38 682) (39 048)

Augmentation d'emprunts et dettes financières 405 338 49 000 359 000

Remboursement d'emprunts et dettes financières (328 127) (69 015) (359 035)

Augmentation des prêts à long terme à des sociétés associées - - -

Diminution des prêts à long terme à des sociétés associées - - -

Augmentation / (diminution) des découverts bancaires - - -

Remboursement net des dettes locatives (18 474) (19 727) (39 410)

Intérêts financiers nets payés (2 388) (1 176) (9 598)

Intérêts net payés sur obligations locatives (1 834) (1 814) (3 529)

Rachats de participations ne conférant pas le contrôle (24 467) - (3 909)

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère - - (71 241)

Dividendes versés aux participations ne conférant pas le contrôle des sociétés intégrées - - (217)

Dividendes recus des sociétés non consolidées - - -

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS DE FINANCEMENT 15 921 (81 414) (166 986)

VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (71 072) 4 956 67 772

Incidence des variations des cours des devises sur la trésorerie (16 859) (566) 3 211

Dépréciation de la trésorerie russe (4 132) - (6 368)

TRESORERIE A L'OUVERTURE 342 410 277 792 277 792

TRESORERIE A LA CLOTURE 250 347 282 184 342 410



