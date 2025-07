Ipsos renforce son conseil d’administration

(AOF) - Ipsos annonce la nomination de trois nouveaux administrateurs au sein de son conseil : Armelle Carminati-Rabasse, Lionel Chaine et Anne-Marie Couderc. La désignation de Lionel Chaine, en tant que représentant permanent de Bpifrance investissement, et d'Armelle Carminati-Rabasse fait suite au vote de l'Assemblée générale de la société le 21 mai 2025. Le conseil d’administration, réuni le 20 juin 2025, a décidé de coopter Anne-Marie Couderc, en remplacement de Mme Florence Parly, démissionnaire, récemment nommée présidente du conseil d’administration d’Air France-KLM. Le Con

Points-clés

- Cinquième mondial des études de marchés et sondages, créé en 1975 ;

- Chiffre d’affaires de 2,4 Mds€ réalisé à 45 % en Europe-Moyen-Orient-Afrique, à 38% dans les Amériques et à 17 % en Asie-Pacifique ;

- Activité répartie entre 4 grandes audiences : les consommateurs pour 49 %, les clients et salariés (21 %), les citoyens (15 %) et les médecins et patients ;

- Ambition « Total understanding project » : visant à dégager une croissance annuelle supérieure à celle du marché et à étendre le réseau aux Etats-Unis, en Chine, au Royaume-Uni et en France ;

- Capital détenu à 9,96 % des actions et 17,8 % des droits de vote par la famille fondatrice et + 5 % (avec objectif à court terme de 7 % des actions) par BPIFrance, le fondateur Didier Truchot étant président du conseil de 13 administrateurs et Ben Page directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « The heart of science and Data » visant à contrer la concurrence des sociétés de services informatiques et de communication dans la collecte des données :

- via des recrutements massifs, ceux dans la data passant de 1 500 à 2 000,

- via une croissance externe agressive à l’international, notamment dans les affaires publiques et les capacités d’analyse de données

- via les neurosciences et les gisements d’information, offre de 5 services : Measuring differently, Having the data in real time, Analysing Big data, Offering support-based services et Ipsos Facto, plateforme d’IA générative,

- via l’Ipsos Knowledge Center : R&D analytique, analyse à valeur ajoutée…,

- via les nouveaux services : plateformes Ipsos.Digital (rentabilité 2 x supérieure à celle du groupe), Simstore, Communities, Askia, Infotools, Synthesi…- contribuant au ¼ des revenus ;

- Stratégie environnementale couvrant la totalité des filiales du groupe et visant la neutralité carbone pour 2050 :

- 2030 : recul de 50 %, vs 2019, des émissions directes de CO2 et de 27,5 % des émissions indirectes,

- 2050 : recul de 00 %, vs 2019, de toutes les émissions ;

- Bilan très sain : 1,6 Md€ de capitaux propres et 878 M€ de liquidités face à 100 M€ de dettes.

Défis

- Visibilité limitée & saisonnalité de l’activité (revenus, marge et génération de trésorerie plus élevés sur le 2 nd semestre) et morosité du marché depuis 18 mois ;

- Attente pour la fin du 1 er semestre des conclusions de la revue stratégique « Horizons 2030 » ;

- Après le brésilien Ipec et l’australien Whereto Research, vers de nouvelles acquisitions et une hausse des investissements en data et technologie ;

- Redressement attendu à partir de 2025 de l’activité aux Etats-Unis, en France et Royaume-Uni ;

- Objectif 2025 : hausse du chiffre d’affaires supérieure à celle de l’an passé (de 3 %) et marge opérationnelle stable autour de 13 % ;

- Dividende 2024 en hausse à 1,85 €, soit une distribution au taux de 33 % .