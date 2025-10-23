(AOF) - Ipsos a dégagé un chiffre d'affaires de 636 millions d'euros au troisième trimestre, en croissance de 7,6%, dont 2,9% en organique. Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'élève à 1,79 milliard d'euros, en progression de 3,6%, dont 0,7% en organique. Le spécialiste des études de marché a vu sa performance s'améliorer dans toutes les zones géographiques au troisième trimestre.

Côté perspectives, la société indique que les contraintes budgétaires des Etats et l'instabilité politique dans de nombreux pays pèsent sur les dépenses gouvernementales et entraînent des retards dans la prise de commandes. De fait, Ipsos réduit son objectif annuel de croissance organique à environ 0,7 %.

Pour sa part, l'objectif de marge opérationnelle autour de 13 %, à périmètre constant, est confirmé. Il exclut l'effet transitoirement dilutif lié aux acquisitions de The BVA Family et d'infas, estimé à 60 points de base sur l'exercice 2025.

Ipsos annonce par ailleurs que la présentation de la nouvelle stratégie Horizons 2030 est reportée du 19 novembre 2025, au 22 janvier 2026.

Points-clés

- Deuxième mondial des études de marchés et études publiques créé en 1975 ;

- Chiffre d’affaires de 2,4 Mds€ réalisé à 43 % en Europe-Moyen-Orient-Afrique, à 40 % dans les Amériques et à 17 % en Asie-Pacifique ;

- Activité répartie entre 4 grandes audiences : les consommateurs pour 47 %, les clients et salariés (22 %), les citoyens (15 %) et les médecins et patients (16 %) ;

- Ambition « Total understanding project » : visant à dégager une croissance annuelle supérieure à celle du marché et à étendre le réseau aux Etats-Unis, en Chine, au Royaume-Uni et en France ;

- Capital éclaté détenu à 9,96 % des actions et 17,8 % des droits de vote par le fondateur Didier Truchot, président du conseil d’administration de 13 membres, Ben Page assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires visant à contrer la concurrence des sociétés de services informatiques et de communication dans la collecte des données :

- via des recrutements massifs, ceux dans la data passant de 1 500 à 2 000,

- via les neurosciences et les gisements d’information, offre de 5 services : Measuring differently, Having the data in real time, Analysing Big data, Offering support-based services et Ipsos Facto, plateforme d’IA générative,

- via l’Ipsos Knowledge Center (R&D analytique, analyse à valeur ajoutée…),

- via les grandes plateformes Ipsos Digital, Simstore, Communities, Askia, Infotools et Synthesio,

- Stratégie environnementale définie dans les programmes annuels « Taking Responsability » couvrant la quasi-totalité des filiales du groupe et visant la neutralité carbone pour 2035, avec 2023 pour point d’étape : 15 %, vs 2019, de réduction des émissions de CO2 par employé ;

- Croissance externe internationale dynamique : Omedia en Afrique, Xperiti et New Vehicle Customer aux Etats-Unis, Focux-RX en Chine, Crownit en Inde, Datasmoothie au Royaume-Uni ;

- Bonne visibilité avec un carnet de commandes pour 2023 en hausse de 2,6 % à fin juin

- Bilan très sain avec 1,4 Md€ de capitaux propres face à 120 M€ de dettes.

Défis

- Visibilité limitée et saisonnalité de l’activité (revenus, marge et génération de trésorerie plus élevés sur le 2 nd semestre) ;

- Morosité de l’activité aux Etats-Unis ;

- Poursuite des acquisitions et renforcement de la place de leader dans les études publiques ;

- Après un hausse de 5 % des revenus au 1 er trimestre, objectif 2024 confirmé d’une hausse de + 4 du chiffre d’affaires et d’une marge opérationnelle autour 13 % ;

- Plan 2025 « The heart of science and Data » : croissance organique des revenus de 5 à 7 % par an et marge opérationnelle supérieure à 13 % ;

- Dividende 2023 de 1,65 € et poursuite du programme de rachat d’actions.