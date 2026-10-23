Ipsos réduit sa prévision de croissance organique pour 2026

Au regard de la performance réalisée au cours des neuf premiers mois de l'année et du niveau du carnet de commandes à fin septembre, Ipsos indique réviser son objectif de croissance organique pour l'exercice 2026, désormais compris entre 1,2% et 1,5%, contre environ 2% attendus en juillet.

Cette perspective tient également compte d'un environnement macroéconomique et géopolitique toujours incertain, notamment marqué par les répercussions du conflit au Moyen-Orient sur les activités du groupe dans la région, précise le spécialiste des études de marché et des enquêtes d'opinion.

Ipsos confirme néanmoins son objectif d'un taux de marge opérationnelle au niveau de 2025, "reflétant sa capacité à maintenir une discipline financière rigoureuse tout en poursuivant les investissements nécessaires à l'exécution de son plan stratégique Horizons".

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires stable, à 636,2 MEUR, au 3e trimestre 2026, avec une croissance organique de 2%, contre 0,8% au 1er semestre, portée notamment par les bonnes performances enregistrées en EMEA, en Chine et dans ses "activités auprès des citoyens".

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a progressé de 0,9%, à 1 806,3 MEUR, avec une croissance organique ressortant à 1,2%, des effets de périmètre de 1,6% et des effets de change de -1,9%, principalement en raison de l'appréciation de l'euro face au dollar.