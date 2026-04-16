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Ipsos-Recul de 2,4% du CA au T1, objectifs 2026 confirmés
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 17:53

Ipsos ISOS.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 2,4% au premier trimestre, le spécialiste des études de marché citant des effets de change défavorables.

Le groupe français a enregistré un chiffre d'affaires de 554,9 millions d'euros sur la période, après 568,5 millions d'euros il y a un an.

Le groupe a confirmé ses objectifs annuels tels qu'annoncés en février, dont une croissance organique de 2% à 3% en 2026, avec une marge opérationnelle équivalente à 2025.

(Rédigé par Elena Smirnova et Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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